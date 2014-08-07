美国股市：收低，因俄罗斯实施报复性制裁令人忧虑全球经济增长

* 俄罗斯实施报复性制裁和地缘政治忧虑打压美股

* 安泰和其他医疗保险股下跌，受高盛评级带动

* 美国最新一周初请失业金人数意外下降

* 道指和Nasdaq指数下跌0.5%，标准普尔500指数下滑0.6%

路透纽约8月7日 - 美国股市周四收低，延续近期跌势，因俄罗斯针对西方制裁实施意外严厉的报复性措施，令人忧虑全球经济增长。

除俄罗斯禁止进口许多西方食品之外，投资者人也担心俄罗斯和乌克兰的冲突不断升级，周四一乌克兰战机被俄罗斯支持的叛军击落。

美股在下午的跌势一度拉低道指跌穿200日移动均线。目前标普500指数较上月创下的纪录最高收位低大约4%。

分析师表示，俄罗斯制裁的覆盖范围目前尚不得而知，但俄罗斯的紧张局势不断升级将可能继续刺激股市卖盘。

“在此之前，美国投资者一向认为地缘政治忧虑通常不超过24小时。现在，投资者愈发担心全球经济增长前景正趋于下行，”Interactive Brokers Group首席市场分析师Andrew Wilkinson说。

“到那个时候，投资者似乎更倾向于卖出，然后才提出问题，而不会是趁低吸纳，这是他们以往通常的做法。”

标准普尔500指数的10大类股中，有九种下跌，抹去稍早昙花一现的涨势。在周三表现出色的必需消费品股 周四下滑0.8%，公用事业股 是周四唯一上涨的板块。

医疗保险股表现不佳，在高盛将安泰保险的评级下调至“中性”和将多家医疗保险企业的盈利预估下调后，该板块下跌。安泰 下滑4.0%，报75.22美元，UnitedHealth Group 挫跌2.7%，报79.26美元，Cigna 大跌3%，报88.75美元。

道琼工业指数 收低75.07点，或0.46%，至16,368.27点。标准普尔500指数 下跌10.67点，或0.56%，至1,909.57点；Nasdaq指数 收低20.09点，或0.46%，至4,334.97点。

21世纪福斯(福克斯) 急升5.1%，报33.97美元，之前公司公布的季度获利高于市场预期。

美国初请失业金报告为股市早盘带来乐观情绪。美国劳工部公布，一周初请失业金人数为28.9万人，预估为30.5万人。一周初请失业金人数四周均值降至29.35万人，为2006年2月以来最低。 数据显示就业市场状况持续改善。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约55亿股，低于过去五日成交均值69亿股。(完)