日本数据：6月经常帐转为赤字3,991亿日圆，为五个月来首次出现赤字

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透东京8月8日 - 日本财务省周五公布数据显示，6月经常帐出现赤字，为五个月来首次，因海外投资收益下降。
6月经常帐赤字为3,991亿日圆(39亿美元)，路透调查分析师预估中值为赤字3,243亿日圆。
5月经常帐盈余为5,228亿日圆。
数据显示，6月结算收入中的盈余较上年同期减少37.7%至4,182亿日圆，因海外投资收益和红利下降。
浏览完整图表，请参看日本财务省网站：
here (完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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