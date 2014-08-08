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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 08:14 BJT

日本数据：6月经常帐转为赤字3,991亿日圆，为五个月来首次出现赤字

路透东京8月8日 - 日本财务省周五公布数据显示，6月经常帐出现赤字，为五个月来首次，因海外投资收益下降。

6月经常帐赤字为3,991亿日圆(39亿美元)，路透调查分析师预估中值为赤字3,243亿日圆。

5月经常帐盈余为5,228亿日圆。

数据显示，6月结算收入中的盈余较上年同期减少37.7%至4,182亿日圆，因海外投资收益和红利下降。

浏览完整图表，请参看日本财务省网站：

here (完) (编译 李爽 审校 于春红)
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