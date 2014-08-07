《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月7日

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 46.93 -0.46 -0.97 967343
搜狐 56.42 +0.03 +0.05 154838
网易 82.95 +0.37 +0.45 329142
百度 213.51 -1.63 -0.76 2120617
台湾
台湾积体电路 19.91 -0.13 -0.65 1982838
联电 2.12 -0.02 -0.93 508422
日月光 6.03 -0.05 -0.82 154041
硅品精密 6.93 +0.14 +2.06 2794280
和信超媒体 1.00 -0.01 -1.10 258078
友达 4.34 +0.02 +0.46 35027
中华电信 30.35 +0.05 +0.17 43460
台湾国际航电 55.04 +0.04 +0.07 1082727
香港
中国移动 54.96 +0.67 +1.23 299628
中国联通 16.06 -0.60 -3.60 162467
中国电信 52.75 -0.28 -0.53 16106
中芯国际 4.30 -0.27 -5.91 28807
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 118
(完)
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周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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