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市场报道 | 2014年 8月 8日 星期五 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.93 -0.46 -0.97 967343

搜狐 56.42 +0.03 +0.05 154838

网易 82.95 +0.37 +0.45 329142

百度 213.51 -1.63 -0.76 2120617

台湾

台湾积体电路 19.91 -0.13 -0.65 1982838

联电 2.12 -0.02 -0.93 508422

日月光 6.03 -0.05 -0.82 154041

硅品精密 6.93 +0.14 +2.06 2794280

和信超媒体 1.00 -0.01 -1.10 258078

友达 4.34 +0.02 +0.46 35027

中华电信 30.35 +0.05 +0.17 43460

台湾国际航电 55.04 +0.04 +0.07 1082727

香港

中国移动 54.96 +0.67 +1.23 299628

中国联通 16.06 -0.60 -3.60 162467

中国电信 52.75 -0.28 -0.53 16106

中芯国际 4.30 -0.27 -5.91 28807

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 118

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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