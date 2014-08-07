美国与加拿大经济指标预测--8月8日-8月15日****

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月4日当周
8月8日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 6月 -- +2.5%
1230 加拿大就业变动(万人) 7月 增加2.0 减少0.94
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 66.10% 66.10%
1230 美国非农生产率 第二季初值 +1.5% -3.2%
美国单位劳工成本 +1.4% +5.7%
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 6月 +0.6% +0.5%
趸售销售(较前月) +0.5% +0.7%
8月11日当周
8月11日(一)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 19.82
8月12日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 7月 -- 95.00
1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字825 盈余710
8月13日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月6日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.4%
1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.4% +0.5%
8月14日(四)
1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 -- +0.1%
1230 美国进口价格(较前月) 7月 -0.1% +0.1%
出口价格(较前月) -0.1% -0.4%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月9日当周 -- 28.9
四周均值(万人) -- -- 29.35
续请失业金人数(万人) 8月2日当周 -- 251.8
8月15日(五)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 -- +1.6%
1230 美国纽约联储制造业指数 8月 20.00 25.60
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.7% +1.9%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.6% +1.8%
1300 美国整体净资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入355
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入250
1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.4% +0.2%
制造业产出(较前月) +0.4% +0.1%
产能利用率 79.3% 79.1%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 82.5 81.8
现况指数 97.0 97.4
预期指数 72.5 71.8 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 李爽)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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