《焦点》美国上周初请失业金人数意外下降，四周均值创八年半低点

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
裁员步伐缓慢而雇佣活动稳步增加，正在促进就业市场的改善，助燃人们对美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早升息的揣测。
不过由于长期失业者、丧失信心的求职者以及兼职的人群仍庞大，美联储鲜有迹象要急于升息。自2008年12月以来利率一直维持在近零水准。
美联储官员上月承认，就业市场状况改善，不过称“劳动力资源闲置现象仍突出”。
7月非农就业人口增加20.9万人，为连续第六周超过20万人，为1997年来首见。失业率上升0.1个百分点至6.2%，因有更多的人加入到求职队伍中。
周四的初请失业金报告显示，7月26日一周续领失业金人数减少2.4万人至252万人。保险失业率连续第四周维持在1.9%。(完)
(编译 李爽/徐文焰/孙茉莉; 审校 郑茵/张涛)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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