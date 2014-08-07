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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 06:47 BJT

《焦点》美国上周初请失业金人数意外下降，四周均值创八年半低点

裁员步伐缓慢而雇佣活动稳步增加，正在促进就业市场的改善，助燃人们对美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早升息的揣测。

不过由于长期失业者、丧失信心的求职者以及兼职的人群仍庞大，美联储鲜有迹象要急于升息。自2008年12月以来利率一直维持在近零水准。

美联储官员上月承认，就业市场状况改善，不过称“劳动力资源闲置现象仍突出”。

7月非农就业人口增加20.9万人，为连续第六周超过20万人，为1997年来首见。失业率上升0.1个百分点至6.2%，因有更多的人加入到求职队伍中。

周四的初请失业金报告显示，7月26日一周续领失业金人数减少2.4万人至252万人。保险失业率连续第四周维持在1.9%。(完)

(编译 李爽/徐文焰/孙茉莉; 审校 郑茵/张涛)
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