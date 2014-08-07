金砖国家：8月7日股汇市收盘纵览

路透8月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月7日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四下跌0.53%，报1,051.22点。

中国股市：沪综指收低1.3%创七周最大单日跌幅，短线调整压力加大

香港股市：收在两周低位附近，因澳门博彩类股重挫

中国汇市：人民币连续第四天收升，关键技术位遇购汇阻力

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拉美股市：拉美股市走软，由于东欧地缘政治紧张局势加剧，促使投资者涌向避险资产。巴西指标股指Bovespa 下跌0.53%，收报56,188.05。

拉美汇市：拉美货币兑美元下跌，因俄罗斯和西方关系紧张令人忧虑

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南非股市：连续第二天下滑，African Bank Investments继续大跌，因市场担心该行可能无力填补巨大的财务亏空。指标Top-40绩优股指数 下滑0.84%至45,533点；综合指数 跌0.82%，报50,674点。

南非汇市：兰特兑美元走跌，因企业信心下滑

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印度股市：指标BSE指数连续第二日走软并触及近一周最低收位，因Infosys等IT外包商下滑，此前外国同业Cognizant调降了年度营收预估。全球股市走低也拖累了本地市场。指标BSE指数 收低0.3%，报25,589.01点。NSE指数 亦收跌0.3%，报7,649.25点。

印度汇市：印度卢比兑美元在触及近五个月低点后回升，受助于央行抛售美元；不过其他亚洲货币走势与全球地缘政治形势发展，在近期内仍将是关键的影响因素。卢比兑美元 收报61.22/23，周三收在61.4950/5050。

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俄罗斯股市：指标股指 跌0.25%，报1,157.970点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.49%，报627.70点。