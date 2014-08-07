版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 8日 星期五 07:34 BJT

****欧洲经济指标预测--8月8日-8月15日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值

    8月4日当周
          
    8月8日(五)
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                        7月          --         2.9%
                     (经季节调整)                                     3.2%        3.2%
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　　　6月　　    +0.5%       -1.1%
    　　　　　          进口(较上月)                                 +1.7%       -3.4%
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                     顺差175     顺差188
    0645  法国预算收支(亿欧元)                            6月          --      赤字643
    0645  法国工业生产(较前月)                            6月        +1.0%       -1.7%
    0830  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　　　　　6月　　   逆差36    逆差39.6
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                  逆差88    逆差92.0   
    
    8月11日当周
    
    8月11日(一)
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                        6月         +0.3%      -0.6%
    2301  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)         7月          --        -0.8%
    
    8月12日(二)
    0645  法国经常账收支(亿欧元)                          6月          --      赤字31
    0800  意大利CPI(较前月)                             7月终值       -0.1%     -0.1%
                   (较上年同期)                                       +0.1%     +0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      -2.1%     -2.1%
                    (较上年同期)                                      持平       持平
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                         8月         22.0       27.1
              ZEW现况指数                                             57.0       61.8

    8月13日(三)
    0530  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         7月终值       -0.4%       持平
                                      (较上年同期)                   +0.6%      +0.6%
    0600  德国CPI(较前月)                              7月终值       +0.3%      +0.3% 
                 (较上年同期)                                        +0.8%      +0.8%
              HICP(较前月)                                           +0.3%      +0.3%
                  (较上年同期)                                       +0.8%      +0.8%
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        7月          --    减少3.63
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   截至6月三个月          --        6.5%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                 　    --       +0.3%
                            (不包括奖金)(较上年)                       --       +0.7%
    0900  欧元区工业生产(较前月)                          6月         +0.2%     -1.1%
                        (较上年同期)                                  +1.1%     +0.5%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           8月         -1.0       0.1
    2301  英国RICS房价指数                                7月          --         53
     
    
    8月13日-18日
    0600  德国趸售(批发)物价(较前月)                      7月         -0.1%     -0.1%
                           (较上年同期)                               -0.8%     -0.8%
    
    8月14日(四)
    0530  法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第二季初值         +0.1%     持平
    0600  德国经季节调整的GDP(较前季)              第二季初值         持平      +0.8%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                         +1.5%     +2.5%
    0645  法国非农就业岗位(较前季)                     第二季          --      -0.1%
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                     7月         持平      持平       
                          (较上年同期)                                -0.9%    -0.8%
    0900  欧元区GDP(较前季)                        第二季初值         +0.2%    +0.2%
                 (较上年同期)                                         +0.7%    +0.9%
    0900  欧元区通胀率(较前月)                        7月终值         -0.6%    +0.1%
                  (较上年同期)                                        +0.4%    +0.4%
    
    8月15日(五)
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第二季修正值        --       +0.8%
                               (较上年同期)                            --       +3.1%(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐