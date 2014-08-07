欧洲经济指标预测--8月8日-8月15日****

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月4日当周 8月8日(五) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 7月 -- 2.9% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较上月) 6月 +0.5% -1.1% 进口(较上月) +1.7% -3.4% 贸易收支(亿欧元) 顺差175 顺差188 0645 法国预算收支(亿欧元) 6月 -- 赤字643 0645 法国工业生产(较前月) 6月 +1.0% -1.7% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 6月 逆差36 逆差39.6 全球贸易收支(亿英镑) 逆差88 逆差92.0 8月11日当周 8月11日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 +0.3% -0.6% 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.8% 8月12日(二) 0645 法国经常账收支(亿欧元) 6月 -- 赤字31 0800 意大利CPI(较前月) 7月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -2.1% -2.1% (较上年同期) 持平 持平 0900 德国ZEW经济景气判断指数 8月 22.0 27.1 ZEW现况指数 57.0 61.8 8月13日(三) 0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.4% 持平 (较上年同期) +0.6% +0.6% 0600 德国CPI(较前月) 7月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% HICP(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 -- 减少3.63 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至6月三个月 -- 6.5% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) -- +0.3% (不包括奖金)(较上年) -- +0.7% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 +0.2% -1.1% (较上年同期) +1.1% +0.5% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -1.0 0.1 2301 英国RICS房价指数 7月 -- 53 8月13日-18日 0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 7月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.8% -0.8% 8月14日(四) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.1% 持平 0600 德国经季节调整的GDP(较前季) 第二季初值 持平 +0.8% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.5% +2.5% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第二季 -- -0.1% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 持平 持平 (较上年同期) -0.9% -0.8% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季初值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.9% 0900 欧元区通胀率(较前月) 7月终值 -0.6% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 8月15日(五) 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.1%(完)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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