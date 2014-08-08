中国报摘》--其他报纸重要消息8月8日

**上海证券报**

--消息人士透露，中国银监会目前正在研究出台委托贷款管理办法，以规范委托贷款业务。

--自2012年10月份投资渠道开闸以来，保险资金在信托投资上一路高歌猛进。据悉，保监会近日对保险机构所投信托计划进行排查，拟对有风险隐患的信托产品增设一道风险评级的内部防火墙，避免成为最后“接棒者”。

**人民日报**

--今年上半年全国新增光伏发电并网容量330万千瓦，比去年同期增长约100%，其中，新增光伏电站并网容量230万千瓦，新增分布式光伏并网容量100万千瓦。光伏发电累计上网电量约110亿千瓦时，同比增长超过200%。

**21世纪经济报 道**

--浙江银监局发布办法，规定小微不良容忍率有大幅提高，即将小微企业贷款不良率超过全部贷款不良率2个百分点以内视为合理状态。也就是说，当银行总体不良率有所上升时，小微不良容忍度也在增加。

**东方早报**

--上海发布互联网金融20条支持意见，将互联网金融纳入监管。

**证券时报**

--国家互联网信息办出台即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定。主要措施包括公众号必须实名制，只有新闻单位、新闻网站开设的公众账号可以发布、转载时政类新闻。

--光线传媒 上半年实现净利润1.02亿元人民币，同比降低40.73%。因栏目制作与广告收入和电影收入较上年同期减少。(完)