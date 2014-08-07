南美金融：阿根廷股市与债市上涨，因债务危机有望化解

东欧金融：白俄罗斯可能发售最多5亿美元的人民币计价债券--财长
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
一位接近磋商的消息人士对IFR表示，还不清楚会有哪些银行最终将购买这些债券。
该消息人士称，“在使出浑身解数和进行各种会谈的攻势下，最终可能只有两家银行会参与到最终协议。”
摩根大通、德意志银行和花旗集团谢绝对IFR置评，目前未能立即获得汇丰控股的评论。
消息人士对IFR称，银行并不情愿买入钉子户债权人的所有债券，报出的价格为面值的80%，大致相当于13.2亿美元。
一位知情人士称，巴西国有Caixa Economica Federal和国家经济暨社会发展银行(BNDES)对会谈表示支持，因为他们希望不要将危机蔓延到拉美其他资本市场。
据国际法院称，阿根廷政府周四已就美国对其主权债务危机的裁决提出诉讼。(完)
(编译 徐文焰/孙茉莉; 审校 杜明霞/于春红)
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(25日)招标增 发至多220亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第5期 、第6期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 4月25日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月27日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/