南美金融：阿根廷股市与债市上涨，因债务危机有望化解

一位接近磋商的消息人士对IFR表示，还不清楚会有哪些银行最终将购买这些债券。

该消息人士称，“在使出浑身解数和进行各种会谈的攻势下，最终可能只有两家银行会参与到最终协议。”

摩根大通、德意志银行和花旗集团谢绝对IFR置评，目前未能立即获得汇丰控股的评论。

消息人士对IFR称，银行并不情愿买入钉子户债权人的所有债券，报出的价格为面值的80%，大致相当于13.2亿美元。

一位知情人士称，巴西国有Caixa Economica Federal和国家经济暨社会发展银行(BNDES)对会谈表示支持，因为他们希望不要将危机蔓延到拉美其他资本市场。

据国际法院称，阿根廷政府周四已就美国对其主权债务危机的裁决提出诉讼。(完)