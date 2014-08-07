基金产业：8月6日止当周美国垃圾债基金创纪录外流71亿美元--理柏

路透纽约8月7日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，8月6日止当周，投资者将71亿美元资金撤出美国的高收益垃圾债基金，为纪录最大外流规模。

这凸显投资者对于这类证券经过多年扬升后的过高估值越发不安。

Loomis Sayles副董事长Dan Fuss指出，“这个市场涨势远超其他市场，因此这并不足为奇。现在市场出现卖潮，但我们仍在关注高收益市场，并将伺机加码。”

投资者从应税债券基金撤离了48亿美元资金，为3月来的最大流出规模。新兴市场债券基金外流7.6亿美元，为5月来首次流出。

主要持有美国公债的基金则吸引22亿美元流入，为2月以来最大流入规模。