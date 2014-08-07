基金产业：8月6日止当周美国垃圾债基金创纪录外流71亿美元--理柏

东欧金融：白俄罗斯可能发售最多5亿美元的人民币计价债券--财长
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透纽约8月7日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，8月6日止当周，投资者将71亿美元资金撤出美国的高收益垃圾债基金，为纪录最大外流规模。
这凸显投资者对于这类证券经过多年扬升后的过高估值越发不安。
Loomis Sayles副董事长Dan Fuss指出，“这个市场涨势远超其他市场，因此这并不足为奇。现在市场出现卖潮，但我们仍在关注高收益市场，并将伺机加码。”
投资者从应税债券基金撤离了48亿美元资金，为3月来的最大流出规模。新兴市场债券基金外流7.6亿美元，为5月来首次流出。
主要持有美国公债的基金则吸引22亿美元流入，为2月以来最大流入规模。
股票基金流出164亿美元，为2月以来最大撤离规模。不过新兴市场股票基金则流入13亿美元，连续第六周净流入。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(25日)招标增 发至多220亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第5期 、第6期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 4月25日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月27日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/