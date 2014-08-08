埃博拉疫情：塞拉利昂军队封锁疫区，利比里亚进入紧急状态

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透弗里敦/蒙罗维亚8月7日 - 一位高级官员称，埃博拉疫情国塞拉利昂的军队周四封锁了农村地区。此前其邻国利比里亚宣布进入紧急状态。
在利比里亚首都蒙罗维亚，忧心忡忡的当地人在银行外排起长队取钱，去市场大量采购食品，还有人搭乘巴士前往国内暂未受疫情影响的地区。周三晚间利比里亚总统宣布紧急状态将持续90天。
宣布进入紧急状态，利比里亚政府就可以限制公民权利，动用军队和警察对受到疫情严重影响的居民区实施隔离。
一位在美国华盛顿的利比里亚官员称，利比里亚的医疗卫生系统在崩溃，医院关门，医护人员纷纷逃走，因为不敢就医，得常见病的人也因此死亡。
在日内瓦，世界卫生组织(WHO)专家会议将进入第二天，讨论应对埃博拉病毒的紧急措施，以及是否宣布其构成国际公共卫生紧急事件。
据WHO，埃博拉病毒已导致至少932人死亡。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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