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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 08:00 BJT

日本数据：7月银行放款余额较上年同期增加2.2%--央行

路透东京8月8日 - 日本央行周五公布，日本7月银行放款余额较上年同期增加2.2%。

包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为477.240万亿(兆)日圆(4.67万亿美元)。

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动百分比)：

7月 6月 5月

含信金银行 +2.2 +2.3 +2.2

不含信金银行 +2.3 +2.5 +2.4

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(here)(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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