日本数据：7月银行放款余额较上年同期增加2.2%--央行

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透东京8月8日 - 日本央行周五公布，日本7月银行放款余额较上年同期增加2.2%。
包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为477.240万亿(兆)日圆(4.67万亿美元)。
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动百分比)：
7月 6月 5月
含信金银行 +2.2 +2.3 +2.2
不含信金银行 +2.3 +2.5 +2.4
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(here)(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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