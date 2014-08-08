《香港报摘》--经济日报8月8日

* 要闻版头条：

--濠赌股爆发小股灾，市场早料贵宾厅业务令人失望，但被视为盈利新引擎的中场（散户）业务上月也「死火」，分部收入增长从6月24%，降至7月16%。德银形容减速「令人震惊（shocked）」。 * 其他： --二手楼价不断破顶，本报追踪其中30宗个案，发现半数购买力来自首次置业的上车族，其次是换楼客，投资者仅占7%。大部分买家财务安排仍处于健康水平。

--6月份本港整体住宅楼价升幅扩大，按月升1%，再创新高，连续3个月累升2.48%，面积752平方尺或以下的细价楼升幅显着，突破楼价指数历史高位，惹政府关注。

--第四批通胀挂鈎债券（iBond4，04222）昨公布正式认购及配发结果，共获逾48.8万份有效申请，认购2手（1万元为1手）或以上的投资者，可稳获2手iBond。另有约5.6万名申请者可获分派3手。

--创兴银行 公布首份由越秀收购后的中期业绩，扣除出售创兴中心的19.6亿港元收益后，在净利息收入大增三成下，实际经营溢利为3.87亿港元，按年增四成，派中期息0.19港元，按年增36%。

--证监会拟放宽房地产信托基金（REIT）的投资限制，亚太房地产协会（APREA）香港分会主席王国龙认为，此举可增加房托投资灵活性，惟成效短期难以显现。

--积极进行投资对冲的宏利 ，截至6月底止的第二季，其投资减值由去年同期的2.91亿加元，转至录得5,500万加元回拨，令纯利增至9.43亿加元(约66.9亿港元)，按季升15.3%，按年则增长264%。（完）