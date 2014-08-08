全球贸易：智利称俄罗斯与拉美国家大使会晤，寻找更多进口食品来源

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透圣地亚哥8月7日 - 智利贸易部门负责人周四说，俄罗斯政府周三与数位拉美国家大使见面，讨论寻找更多食品供应来源的可能性。此前，俄罗斯已禁止进口许多西方国家的产品。
俄罗斯禁止从美国、欧盟、加拿大、澳洲和挪威进口所有肉类、鱼类、鸡肉、乳品、水果与蔬菜，以报复西方的制裁行动。
“据我们所知，昨天(周三)俄罗斯政府和几个拉美国家的大使举行会晤，智利当然也受邀参加，”智利政府贸易事务部门Direcon负责人Andres Rebolledo说。
“他们表示，想看一下有无可能找到更多食品供应者，”Rebolledo说。
他并未明讲有哪些国家的大使参与会议。
俄罗斯对西方国家的报复措施，意味着农业大国巴西的肉类和谷物出口可能获得良机。其他拉美国家也可能从中受益。
“他们对我们的大使表示，将提供清单，列明他们认为比较优先的产品...俄罗斯政府称将在未来几天(把清单)交给我们。”Rebolledo说。
智利或许可成为欧洲水果以外的一个选择。根据Direcon数据，该国去年对俄商品出口总额为6.43亿美元，主要为加工食品、鲑鱼和水果。不过，水果出口商认为，由于南北半球季节相反--南半球现正值冬季，想要完全取代不太容易。(完)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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