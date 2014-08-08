《焦点》一些欧系银行试图打破制裁封锁，以再融资方式维护在俄业务

最近，俄罗斯油气公司Slavneft在7月授权奥地利Raiffeisen Bank International(RBI)担任一笔5亿美元无担保银团贷款的联席协调人，这笔贷款尚待签约。

RBI表示将遵守其俄罗斯企业的承诺。据估计RBI是对俄曝险最多的银行，当地营收占该集团资产8%。

“RBI乐于在优质客户面临艰困时给予支持，当然我们会完全遵守所有规定的。”

**复杂的合规问题**

银行规避俄罗斯的业务，并非完全因为即将遇到的繁文缛节令人头痛，也是由于最近美国当局以违反制裁伊朗禁令对法国巴黎银行(BNP Paribas) 开出89亿美元添加罚单，让银行业噤若寒蝉。

美英两国的银行业者对此特别谨慎，因其在俄罗斯网点较少，且本国有关制裁的法律规定更为严格。

“从法律的角度而言，美国和英国的经营者、银行及其他企业，将会特别小心，”伦敦Devereux Chambers侧重金融服务行业的律师Jonathan Fisher说。

英国一位银行人士说，美国和欧洲的做法不一致，让问题更加复杂。

“我们在研究甚么可以、甚么又是不可以，简直是进退两难，”他说。“老实说，我希望决策者可以更明确指出制裁会向什么方向发展。”

面对这样的态度，一些想通过发债筹资数以亿美元计的企业，或许会在寻求银团贷款的同时，也尝试其他选择。

俄罗斯第二大油企Lukoil 周四说，该公司可能在秋季发行一笔国际债券。(完)