《香港报摘》--信报8月8日

* 要闻版头条：

--澳门赌业增长呈现放缓迹象，博彩收益在今年6、7月份罕有地连续按年倒退；另外，赌场营运商的员工薪酬等成本却持续上升，近期博彩业员工多次发动争取加薪游行，掀起加薪潮。德银昨天发表研究报告指出，六大赌企为路氹新赌场项目争相施展「银弹」攻势挽留员工，每年劳工成本增幅在今后四年将扩大到10%至15%。

* 其他：

--前政务司司长许仕仁、新鸿基地产 联席主席郭炳江与郭炳联等人涉嫌贪贿案，昨天审讯的重点是第4被告、新地执行董事陈钜源，在2005至2008年间获发的2,680万元花红，究竟是否合理；控方认为，有关花红是郭氏兄弟透过陈钜源间接给予许仕仁的贿款；新地地产代理内务部主管邓卓轩供称，对有关款项并不知情。

--华润置地 公布，附属公司华润置地（北京）与母公司华润集团拥间接控制权的深圳市润鑫四号，成立合营企业，共同开发北京市门头沟区一块楼面面积约2.92万米的土地，成为综合商业物业。

--国泰航空 公布，已向美国一间可把都市固体废物转化为燃油的生物燃料公司Fulcrum BioEner进行策略性股权投资。

--中国联通 公布上半年业绩，录得纯利66.9亿元人民币，折合约84.15亿港元，按年升25.8%，但低于市场预期；不派中期息，与去年相同。虽然苹果即将推出iPhone 6智能手机，或会为电讯商的上客量带来刺激，惟公司董事长兼首席执行官常小兵强调，目前高中端手机琳琅满目，没有必要加大补贴。（完）