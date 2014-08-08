《全球主要国家债券发行预告》--8月8日-8月15日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 8/11 1350 法国 标售国库券(BTF) 8/12 意大利 标售债券 8/12 英国 标售2030年到期债券 8/12 0130 日本 标售30年期公债 8/12 美国 三年期公债 8/13 美国 10年期公债 8/13 德国 40亿欧元 标售10年期联邦债券 8/13 0120 日本 标售两个月期贴现国库券 8/14 0120 日本 标售三个月期贴现国库券 8/14 美国 发售30年期公债 8/14 0130 日本 标售五年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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