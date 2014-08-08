版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 08:26 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月8日-8月15日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 
 日期   时间    国家     规模        发行细节
 8/11   1350    法国                 标售国库券(BTF)
 8/12           意大利               标售债券
 8/12           英国                 标售2030年到期债券
                                     
 8/12   0130    日本                 标售30年期公债
                                     
 8/12           美国                 三年期公债
                                     
 8/13           美国                 10年期公债
 8/13           德国     40亿欧元    标售10年期联邦债券
 8/13   0120    日本                 标售两个月期贴现国库券
 8/14   0120    日本                 标售三个月期贴现国库券
 8/14           美国                 发售30年期公债
 8/14   0130    日本                 标售五年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐