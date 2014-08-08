中国能源：上半年全国新增光伏发电并网容量330万千瓦，同比翻番--能源局

路透北京8月8日 - 中国国家能源局周四晚间发布数据显示，今年上半年，全国新增光伏发电并网容量330万千瓦，比去年同期增长约100％。全国新增分布式光伏发电并网容量超过了去年全年容量，但与期望仍有落差，下半年的新增并网容量将远高于上半年。

新闻稿数据显示，上半年全国光伏发电累计上网电量约110亿千瓦时，同比增长超过200％。新增光伏电站并网容量230万千瓦，新增分布式光伏并网容量100万千瓦。其中，甘肃、新疆和青海累计光伏电站并网容量最多，分别达到445万千瓦、367万千瓦和365万千瓦。

新疆新增并网光伏电站容量最大，达到90万千瓦。浙江、江苏和广东累计分布式并网容量最多，分别达到70万千瓦、53万千瓦和42万千瓦，其中，江苏新增分布式光伏并网容量最大，为27万千瓦。

发改委副主任、国家能源局局长吴新雄近日指出，分布式光伏发电仍面临屋顶落实难、贷款融资难、并网接入难、电费回收难等亟待解决的现实问题，国家能源局将重点研究和落实可再生能源配额制、“新城镇、新能源、新生活”行动计划，以及绿色能源县的非化石能源使用比重等相关政策措施。

他并表示，要努力破解发展难题，进一步促进分布式光伏发电健康发展，确保全年新增光伏发电并网容量1,300万千瓦以上。

欲浏览新闻稿， 点选 here（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)