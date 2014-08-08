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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 08:22 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月8日-8月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月8日(五)

暂无重要经济事件预告。

8月9日(六)

缅甸奈比多--东盟(东协,ASEAN)在缅甸举行地区论坛(至8月10日)。

8月10日(日)

新德里--印度财长杰特利对印度央行及印度证券交易委员会(SEBI)委员发表讲话，可能将提醒他们积极提升金融包容性并促进经济成长的必要性。

8月11日(一)

暂无重要经济事件预告。

8月12日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。

8月13日(三)

暂无重要经济事件预告。

8月14日(四)

雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。

8月15日(五)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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