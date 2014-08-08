《新兴市场重要经济事件预告》--8月8日-8月15日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
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8月8日(五)
暂无重要经济事件预告。
8月9日(六)
缅甸奈比多--东盟(东协,ASEAN)在缅甸举行地区论坛(至8月10日)。
8月10日(日)
新德里--印度财长杰特利对印度央行及印度证券交易委员会(SEBI)委员发表讲话，可能将提醒他们积极提升金融包容性并促进经济成长的必要性。
8月11日(一)
暂无重要经济事件预告。
8月12日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。
8月13日(三)
暂无重要经济事件预告。
8月14日(四)
雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。
8月15日(五)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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