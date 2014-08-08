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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 08:21 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月8日-8月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月8日(五)

东京--日本央行公布政策决定。

8月11日(一)

暂无重要经济事件。

8月12日(二)

暂无重要经济事件。

8月13日(三)

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在批发融资风险研讨会上讲话。

8月14日(四)

悉尼--澳洲央行支付系统稳定性高级经理Jenny Hancock参加澳洲风险大会小组讨论。

8月15日(五)

美国布雷纳德--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在明尼苏达州独立社区银行人士年度大会中发表演说。(1445)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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