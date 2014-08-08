《全球重要经济事件一览表》--8月8日-8月15日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月8日(五)
东京--日本央行公布政策决定。
8月11日(一)
暂无重要经济事件。
8月12日(二)
暂无重要经济事件。
8月13日(三)
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在批发融资风险研讨会上讲话。
8月14日(四)
悉尼--澳洲央行支付系统稳定性高级经理Jenny Hancock参加澳洲风险大会小组讨论。
8月15日(五)
美国布雷纳德--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在明尼苏达州独立社区银行人士年度大会中发表演说。(1445)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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