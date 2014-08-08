《中国重要政经日程》--8月8日

==========================今日重要政经日程==========================

（无）

==========================近期重要政经日程==========================

8/22-24（周五-周日）

--亚布力中国企业家论坛2014年夏季高峰会在河南郑州召开，主题为可持续增长的动力。

9/1（周一）

--由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2014中国500强企业高峰论坛”定于9月1日-3日在重庆举行。

9/10（三）

--2014中国国际黄金大会在北京召开，至12日。

9/18（周四）

--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。

9/19（周五）

--由新金融联盟、阿曼波联合公司及天津市人民政府联合主办的首届“全球租赁业竞争力论坛”将于9月19日、20日在天津举行。

注: * 代表新增日程