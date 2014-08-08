中国金融：上海发布互联网金融产业发展意见，支持持牌金融机构转型

路透上海8月8日 - 中国上海市政府近日下发促进上海互联网金融产业健康发展若干意见，共20条，其中包括支持持牌金融机构向互联网金融领域转型，拓宽互联网金融企业融资渠道，鼓励有条件的企业发展互联网金融业务、申请有关业务许可或经营资质等。

国内不少地方政府都相当重视互联网金融这种新业态。此前，深圳、南京等地已先后出台支持当地互联网金融发展的相关意见；而且北京、武汉、贵阳等地纷纷发展互联网金融产业园。

刊登在上海市政府网站的通知指出，上海将支持银行业、证券业、保险业持牌金融机构积极开展互联网金融领域的产品和服务创新，提升金融服务广度、深度和能级。对持牌金融机构在上海设立的主要从事互联网金融相关业务的法人机构或功能性总部，市、区县两级政府可根据相关政策给予支持。

上海要充分发挥上海大学生科技创业基金、上海创业投资引导基金等政策性基金的助推作用，探索设立主要投向互联网金融领域早期创业企业的创业投资基金和天使投资基金。支持社会资本发起设立互联网金融产业投资基金、并购基金，鼓励各类机构投资有发展潜力的互联网金融企业。支持互联网金融企业在境内外多层次资本市场上市（挂牌）。

通知还指出，支持电子商务平台等大型互联网企业在上海设立小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理等新型金融企业。支持有条件的互联网金融企业依法申请有关金融业务许可或进行有关金融业务备案，申领增值电信业务经营许可等经营资质。允许主要从事互联网金融业务的企业在名称中使用“互联网金融”或“网络金融”字样，并在工商登记等环节提供便利。

上海将支持互联网金融企业充分利用各类信用信息查询系统，规范信用信息的记录、查询和使用。支持信用服务机构面向互联网金融领域加强信用产品研发和服务创新，建设互联网金融信用信息服务平台。对为互联网金融企业提供专业信用服务的机构，可按照规定给予一定支持。

通知将互联网金融定义为基于互联网及移动通信、大数据、云计算、社交平台、搜索引擎等信息技术，实现资金融通、支付、结算等金融相关服务的金融业态，是现有金融体系的进一步完善和普惠金融的重要内容。