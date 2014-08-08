《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月8日

*工商时报：

--金管会将推动保险法〞迫切性〞修法，昨日也举行公听会揭露本次修法六大重点，其中将开放保险业投资公共建设及社会福利事业时，可以行事董监投票权、出任被投资公司董监，甚至可以指派经理人，以降低保险业投资风险，加速引导保险资金投入公建及社福事业。

--资本适足率不佳的保险公司持续改善财务结构，以朝阳人寿为例，董事会、股东会已通过今年将有两波增资，分别于8月底完成二亿台币，以及年底完成三亿台币的增资。

*经济日报：

--国家通讯传播委员会(NCC)主委石世豪表示，明年将进行第二阶段行动宽频业务(俗称4G)2.6GHz执照释出，未来释出技术将采FDD LTE及TD-LTE双轨并行，将为政府带入150亿台币的收入。

--基亚生技 董事长张世忠宣布，联电 集团旗下创投公司迅捷入股基亚集团旗下子公司基亚疫苗，投资金额1.2亿台币，以每股30台币取得基亚疫苗400万股、约8%股权，成为大股东之一。

--6月底第二次〞王张会〞共识的两岸启动共同研究台湾融入区域经济整合至今尚无下文，陆委会副主委林祖嘉表示，两岸还需要沟通才能启动。他表示，所谓的共同研究，是指共同研究两岸经济合作及参与国际，例如台湾希望加入区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)，而大陆是RCEP成员，因此当然需要与所有成员包括大陆商谈，而不是指台湾想要加入区域经济组织，都要先与大陆进行研究。

--财政部长张盛和表示，财政部主张金融业营业税回复到5%的税率，先不订落日时间，尤其原有2%的税率目前是做为金融业特别准备金，十年后将回归国库，届时再一并综合考量是否需订落日条件即可。

--航太龙头--汉翔民营化迈进一大步，第一阶段竞标拍卖结果昨日出炉，得标价格每股22.08台币，比底价12.95高出七成，汉翔下周将展开第二阶段的公开申购释股作业，暂定8月25日完成挂牌上市目标。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。