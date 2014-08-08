国际油市：美国原油持于97美元上方，受美国考虑空袭伊拉克消息带动

9月布兰特原油合约 升0.23美元报每桶105.67美元，本周涨近1%。

伊斯兰教激进分子周四突袭伊拉克北部，逼近库尔德自治区首府，当地数万名基督教居民被迫逃离家园避难。这引发外界传言，称西方国家有可能采取军事行动。

欧洲一年期原油合约较近月合约价出现溢价，为2012年以来首次，因伊拉克及利比亚政局动荡，而且俄罗斯与西方国家关系紧张，令未来数月的供应风险加剧。

俄罗斯周四禁止从西方进口多数食品，以报复西方的制裁行动。俄方举措比预期强硬，将把俄罗斯消费者与全球贸易隔离，程度为苏联时期以来罕见。

欧洲央行周四维持指标利率在纪录低位，称如果欧元区滑向通缩，准备印钞购债。央行并警告乌克兰危机加剧了欧元区疲弱且曲折的经济复苏所面临的风险，而西方国家与俄罗斯之间以牙还牙的制裁战可能使区内问题雪上加霜。

全球大宗商品交易商嘉吉(Cargill Inc) 高层周四表示，该公司在之前连续两季表现疲弱后正重整其能源交易部门，重新聚焦美国油市，将为2015财年带来一个全新的开始。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 就出售位于加州的陆上油井接洽潜在买家，交易规模可能高达50亿美元。(完)

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