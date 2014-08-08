中国金融：银行高度重视坏账问题，全面加强风险控制

**坏账比率**

截止6月底中国商业银行的平均坏账率达到三年高点1.08%，高于监管机构设置的1%红线，不过仍低于多数分析师的预期，预估区间最高值达到5%。

银行业者和分析师预期坏账率还会进一步攀升，因此前为缓和全球金融危机的冲击，政府刺激信贷大幅增长，但目前随着经济增长放缓，企业偿还之前的贷款变得越发困难，且有迹象显示坏账率的增速可能比银行业仅仅数月前的预期还要快。

中国企业仍承受巨大的贷款压力，对短期贷款需求强劲，其中包括象银行承兑汇票等高收益的影子银行工具。

**评估损失**

消息人士对路透表示，交通银行管理层在7月中时越发担心一些地方不良贷款可能激增。据两位知情人士以及路透看到的内部文件，交行为此专门成立小组来评估浙江、山东、福建、湖北和广东省的情况。

文件显示，每个小组肩负不同任务，诸如核查借款者资产，数据采集以及帮助境况窘迫的借款者量身定制复元计划。

对坏账关注增加以及贷款回升应会确保银行贷款资产的价值最大化。银行一直都是低价抛售不良贷款，不过目前主要银行希望能尽可能有所好转。

辉立证券银行业分析师陈星宇认为这是个好事情，将有助于厘清形势，从而有的放矢的采取行动。(完)