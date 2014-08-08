韩国个股：现代汽车将支付1,735万美元罚款，因未及时报告安全问题

路透底特律8月7日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周四表示，韩国现代汽车 将支付1,735万美元罚款，因其未及时向NHTSA报告一个刹车缺陷。

NHTSA称，现代汽车延迟因一项缺陷召回汽车。该问题可能导致约43,500辆2009至2012年款现代Genesis轿车的刹车系统出现腐蚀。

“现代汽车没有发出召回通知，反而指示汽车经销商更换受影响汽车的刹车油，而且没有解释不更换刹车油会有何后果，”NHTSA在声明中称，“现代汽车也没有告知Genesis车主潜在的安全问题。由于NHTSA介入调查，现代汽车最终在2013年10月宣布召回受影响的汽车。”

NHTSA称，目前还没有与上述问题相关的死亡报告，但已有两例受伤及六例撞车报告。

NHTSA称，联邦法律要求汽车生产商在确定存在安全缺陷后五天内，向其报告与安全相关的车辆缺陷。

现代汽车称，多数受影响的汽车已得到修理。

现代汽车表示已与NHTSA达成一致，将改善该公司确定及报告安全缺陷的方式。(完)