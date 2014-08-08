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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 09:10 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.42%，上日加权利率3.4987%

路透上海8月8日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.42%，上日该期限加权平均利率为3.4987%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.4200% 3.5000% 3.4987%

周四银行间市场质押式回购总成交金额8,712.30亿元，较上日的9,245.75亿元略减；其中，隔夜品种成交6,959.89亿元，上日为6,971.75亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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