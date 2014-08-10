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亚洲 | 2014年 8月 10日 星期日 19:33 BJT

台股业绩：鸿海7月合并营收为2,602亿台币，较上年同期减13.33%

路透台北8月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周五晚间公布，7月合并营收为2,602.18亿台币，较上年同期衰退13.33%。

鸿海7月营收较6月的3,169.93亿台币减少17.91%。

鸿海最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2014年 7月 2,602.18 -17.91 -13.33

2014年 6月 3,169.93 +18.30 +4.06

2014年 5月 2,679.66 -8.99 -10.82 (完)

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