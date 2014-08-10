台股业绩：鸿海7月合并营收为2,602亿台币，较上年同期减13.33%

新闻稿：中国1-3月固定资产投资增长9.2%，3月环比涨0.87%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：
路透台北8月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周五晚间公布，7月合并营收为2,602.18亿台币，较上年同期衰退13.33%。
鸿海7月营收较6月的3,169.93亿台币减少17.91%。
鸿海最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2014年 7月 2,602.18 -17.91 -13.33
2014年 6月 3,169.93 +18.30 +4.06
2014年 5月 2,679.66 -8.99 -10.82 (完)
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路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
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