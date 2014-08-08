更新版 1-日本经济：6月经常帐五个月来首现赤字，海外投资收益锐减

经常账数据显示，6月收入盈余较上年同期减少37.7%至4,182亿日圆。5月盈余按年减少3.2%。

日本央行在周五结束的政策会议上料将维持大规模资产购买计划，并保持对经济前景的乐观看法。

部分日本央行决策者可能提议，下调出口和产出的评估，因最近数据不佳，日本央行关于经济将很快摆脱4月上调消费税影响的预期蒙阴。

国内生产总值(GDP)数据定于8月13日公布，据路透调查的25位分析师，预计会显示第二季日本经济环比年率为萎缩7.1%。