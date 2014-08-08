更新版 1-日本经济：6月经常帐五个月来首现赤字，海外投资收益锐减

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
经常账数据显示，6月收入盈余较上年同期减少37.7%至4,182亿日圆。5月盈余按年减少3.2%。
日本央行在周五结束的政策会议上料将维持大规模资产购买计划，并保持对经济前景的乐观看法。
部分日本央行决策者可能提议，下调出口和产出的评估，因最近数据不佳，日本央行关于经济将很快摆脱4月上调消费税影响的预期蒙阴。
国内生产总值(GDP)数据定于8月13日公布，据路透调查的25位分析师，预计会显示第二季日本经济环比年率为萎缩7.1%。
一些民间部门分析师称，第二季出现如此大规模萎缩可能意味着，当前财年经济增长率将远低于日本央行目前预估的增长1.0%。(完) (编译 张荻/石冠兰 审校 许娜/郑茵)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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