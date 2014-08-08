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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 09:14 BJT

台湾股市：跌幅略微扩大，经济部长请辞但尚未获准

路透台北8月8日 - 台湾股市 盘初微跌0.12%，随后略微扩大至约0.5%左右。高雄气爆事件之后，经济部长张家祝于上日请辞，但行政院予以慰留。

本地时间09:03，台股跌0.51%报9085.32点，亚洲区韩股则跌0.46%、摩根亚太明晟(不含日本)指数则跌0.33%。

台湾经济部长张家祝周四傍晚提出书面辞呈，行政院发言人孙立群表示，行政院长江宜桦将予以慰留。

地方的高雄市政府包括一位副市长共四位首长，也因市府横向联系发生问题，以及未在第一时间查知管线的施工及验收等问题而请辞。

台湾南部工业大城--高雄市上周四深夜发生石化管线大规模爆炸，造成严重伤亡，根据中央灾害应变中心最新统计，死亡人数为30人、302人受伤。(完) (记者 高洁如；审校 曾祥进)
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