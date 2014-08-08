台湾股市：跌幅略微扩大，经济部长请辞但尚未获准

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透台北8月8日 - 台湾股市 盘初微跌0.12%，随后略微扩大至约0.5%左右。高雄气爆事件之后，经济部长张家祝于上日请辞，但行政院予以慰留。
本地时间09:03，台股跌0.51%报9085.32点，亚洲区韩股则跌0.46%、摩根亚太明晟(不含日本)指数则跌0.33%。
台湾经济部长张家祝周四傍晚提出书面辞呈，行政院发言人孙立群表示，行政院长江宜桦将予以慰留。
地方的高雄市政府包括一位副市长共四位首长，也因市府横向联系发生问题，以及未在第一时间查知管线的施工及验收等问题而请辞。
台湾南部工业大城--高雄市上周四深夜发生石化管线大规模爆炸，造成严重伤亡，根据中央灾害应变中心最新统计，死亡人数为30人、302人受伤。(完) (记者 高洁如；审校 曾祥进)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选