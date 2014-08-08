中国基金：天弘基金上半年净利2.79亿元，较去年全年增近25倍

路透上海8月8日 - 管理“余额宝”这个庞然大物的中国天弘基金管理公司上半年进入收获期，实现净利2.79亿元人民币，较去年全年净利1,092万元增长近25倍。

作为天弘基金大股东的内蒙君正 周五公布的中报显示，天弘基金上半年实现营收15.98亿元，去年全年仅为3.54亿元。仅仅来自天弘基金的投资收益，上半年就为内蒙君正贡献了四分之一的利润。

去年6月，由阿里巴巴集团IPO-BABA.N旗下支付宝与天弘基金合作，推出互联网闲钱理财产品--余额宝，该产品挂钩天弘增利宝货币基金。之后增利宝借助余额宝东风快速成为国内最大基金。业内人士指出，去年下半年，天弘基金在承受大额初期投入的情况下，效益而未显现，而今年上半年，余额宝规模多数时间稳定在五千亿元左右，规模效应开始显现。

据天弘增利宝基金的二季报，截止6月底，该基金基金净值为5,741.6亿元。该基金的管理费年费率为0.3%，销售服务费年费率为0.25%。

内蒙君正中报显示，6月底其仍持有天弘基金36%股权。不过5月底，中国证监会已批准浙江阿里巴巴电子商务有限公司等向天弘基金增资的计划。增资实施后阿里巴巴将持有天弘基金51%股权，内蒙君正持股将降至15.6%。

欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)