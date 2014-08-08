港报财经评论：港股通之下，中型股吃香--经济日报8月8日

港股通之下，中型股吃香/ 林瑞芬

港股虽然暂处调整，但相对压力小，恒指昨跌0.8%至24,387；国指跌0.94%至10,876；大市成交额775亿港元。港交所 半年多赚1.7%至23.67亿港元，业绩平平，但就引来券商藉口调升目标价，炒预期成交增，最低出手的有瑞信将目标由160港元升至170港元，中间位则有高盛将目标由188港元升至194港元，大和将目标价由168.7港元升至192.7港元，乐观的继德银看逾200港元目标之后，花旗将港交所目标价由186港元升至208港元，汇丰证券将目标价由155港元升至200港元，大摩更将目标价由175港元上升至215港元，暂成最牛的目标。该股突破150港元后反覆挑战200港元存机遇，沪港通成推手，昨报177.6港元，升1.8%，4月以来已因消息低吸的仍可滚存利润。

中移动 获大摩将评级由“与大市同步”升至“增持”，这是五年来首次，目标价由75港元上调升100港元，此乃非常有启示。4G上客量上升、TD-LTE网络改善及价值链提升、今年资本开支达高峰期后料趋回落，均是支持大摩重新看好中移动的理据。将于下周公布业绩中移动，盈利表现将受累6月1日起营业税改为增值税的影响、网间结算费调整、4G投资抽升以及被3G数据及WiFi业务受压拖累，德银估计其上半年盈利会跌14.2%，里昂则估按年跌13.7%，是否那么快判断盈利见差已见拐点。

不过，阴谋论，大户不会无缘无故的爱，所讲理据就怕且只是专业包装，以上客观因素不是突然发生。认为中移动在恒指成分股中举足轻重，外资若想在沪港通通车前做世界，后市要挟涨恒指多少要靠它。此外，中移动又是沪港通可以买卖的股份之一，以其中国内地的知名度，炒高等中国内地投资者接货都有可能，故不得不重视此讯号。该股中期关键89至90港元，纯技术分析，若突破要至近102港元才到蟹货区，大摩所定目标贴近，你猜测是巧合？还是另有原因，不得而知。大摩此举或为启示港股后市玄机，就要走着瞧。后市不跌穿上升轨近80港元，或将实现大摩目标价。(B04)

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电价传下调，电力股受压/ 余少文

大市回落，但国企沽空比重急降，憧憬是见底讯号，只是中国内地传出中国落实下调电价，虽未有时间表，但对电力股价带来压力，电力宜观望，不宜胡乱博反弹。中国内地股市昨日反覆向下，国企指数亦跌103点或0.9%，收报10,876点，成交额降至96亿港元，只有16%主板H股逆市上升；红筹指数则跌25点或0.6%，收报4,680点，成交额58亿港元。而国企昨日沽空额只有15.4亿港元，占大市总沽空额比重16.8%，近数年该比重只出现两次低于20%，国指当时开始见底回升，不排除国指目前已跌至调整低位或接近低位。

近期强势的证券股，随着第一上海 发出中期盈警，昨日出现调整，由于沪港通有望在第三、四季之间登场，若然大市有望见短期低位，如证券股股价出现异动，不妨搭顺风车。中国内地媒体引述发改委消息人士表示，上网电价下调的政策已经敲定，每千瓦时下调幅度0.01人民币，各地区下调幅度有差别，具体下调的时间尚未最终确定，而下调电价是因为煤价持续下跌所致，故启动煤电联动机制。去年指出，中国内地去年煤电联动政策修订后，当煤价变动5%，便会触发电价调整，故去年因应煤价下跌已看淡电力股。只是中国内地今年初并没有按机制而调整电价，故令电力股由低位反弹，也令将电价下调的憧憬转移到明年。尽管媒体只是引述消息，以及未有时间表，但至少为电力股敲起警号，尤其电力股目前处于高位，尽管大市回调，不宜博反弹，观望为宜。

其实，华能 中期业绩反映中国内地煤价下跌，毛利率得以上升，但升幅一定不及去年由谷底反弹。以火电为主的电力股去年售电量计算，即华润电力 、华能国际 、大唐发电 、华电国际 和中国电力 合计售电量约8,239亿千瓦时，上网电价下调1分，即收入会减少82亿港元。由于华能上半年售电量增长不足2%，相信电力股今年售电量不会有太大升幅，若简单计算，售电量收入实际减少金额应不会多于82亿港元，因为上述售电量包含水电等，每家收入最多减少由5亿至30亿港元不等，即使预期华能电价收入减少最多，但对比今年盈利预期超过120亿港元的华能而言，盈利影响料不会超过20%。(B05)