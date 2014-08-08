港报财经评论：ETF看资金流，退出欧美转投神州--信报8月8日

ETF看资金流，退出欧美转投神州/ 习广思

无论股票或债券，欧洲市场自从2013年年中开始，以黑马姿态获资金流入，买的是欧洲经济由谷底回升，这个趋势持续至今年初，变成买欧洲央行宽松放水。不过，自7月后资金显然有流出迹象，昨天提及的理由包括高风险欧猪国债套利空间下降、意大利及德国经济再转弱、乌俄局势拖累欧洲经济气氛。德意志银行外汇策略师George Saravelos指出，俄罗斯地缘政治危机升温，市场忧虑情绪上升，引起一系列更广泛的避险情绪，资金流出情况超乎预期，成为近日打击欧罗下跌的原因。以美国上市的五大欧洲股票ETF为例，资金流由7月开始由正数转为负数值，反映资金已在撤离，一改过去一年的趋势。这个转变到底是短期，还是长期转变？

近期环球市场讲资金“换马”，由欧美转入新兴市场和中国，投资分析部再以在美国上市的ETF资金流数据作分析，明显见到这个现象。以在美国上市的五大美股ETF，即包括SPY（SPDR标普500指数ETF，市值1578亿美元）、IVV（iShares标普500核心指数ETF，市值589亿美元）、VT（I Vanguard全股票指数ETF，市值440亿美元）、QQQ（PowerShares纳指100指数ETF，市值439亿美元）和IWM（iShares罗素2000指数ETF，市值241亿美元）的资金流来看，近期资金急速流出。纵观美国上市的美股ETF，单计最近一周，资金流出规模近155亿美元，但年初至今仍录得资金流入132.6亿美元，意味自年初流入的资金有大半已流走。

相反，在美国上市的最大市值中国股票ETF，即FX（I iShares中国大型市值股票ETF），其市值接近55亿美元。FXI资金流持续疲弱，自今年3月后更持续下跌，直至7月底才见到自低位明显回升。资金有流入中资股迹象，由极看淡到稍为改观。目前欧美投资者“换马”追买落后的现象，更多是反映中资股估值由极低水平出现修复。欧洲势弱，美股也开始转弱；反而中国股票有故事及题材出现，成为近期资金目的地。中资股短期改革题材、“沪港通”概念；加上外资逐利，投资者亢奋，变成一个有得炒的市场。但资金流入趋势是否长线，依然有商榷余地。欧洲经济转差及金融脆弱，如果欧洲央行年底再放风推量宽，不排除热钱回流炒作放水。(B01)

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美元兑日圆或回试101.75/ 苏子

美元兑日圆前天如预期般再次转弱，美国市时间曾急挫至101.75日圆低位才能止跌回升。至于美元兑日圆下挫的关键原因，则与美国10年期国债息率明显回落至2.5厘关口以下及市场情绪Risk-off，令日圆发挥避险功能有关。留意前晚美元兑日圆所造的101.75日圆低位略为跌破20天平均线支持，但汇价在触及此低位后便出现V形反弹，迅即回升至102日圆关口以上，反映汇价在102日圆以下的跌幅，主要由止蚀沽盘所驱动。

不过，在完成屠杀美元兑日圆长仓的止蚀盘后，昨天亚洲市及欧洲市早段，不少投资者眼见汇价在102日圆关口再次获得承接后，纷纷采取趁低吸纳的策略，使汇价一度反弹至102.46日圆高位，几乎收复上日的所有跌幅。由于美元兑日圆反弹至102.40日圆附近已见庞大阻力，未能顺势进一步挑战上日的高位102.64日圆，更已回落至102.18日圆水平，再次跌破200天线支持，这反映市场上正有一股巨大力量阻止美元兑日圆进一步上升。倘若昨晚美元兑日圆未能企稳在200天线以上波动，并且更出现低收的情况，预料前晚所造的101.75日圆低位将再次面对严峻考验；一旦失守，预料随后汇价将有甚高机会进一步跌破20周线关键支持，随后将朝着101日圆关口及上半年的100.73日圆低位迈进。

倘若昨晚美元兑日圆继续稳守在102日圆关口以上，最后更显着在200天线以上收市，预料汇价短期内将在102日圆至103日圆间窄幅争持，直至成功突破此区间收市为止。昨天澳元兑美元明显下跌，最低曾见0.9254美元，已失守100天线及上周的0.9271美元低位，因此，如昨晚澳元兑美元乏力反弹并以近全日低位收市，在弱势已成下，预料将进一步下试5月21日的0.9205美元低位及斜率已转为下跌的200天线支持。留意本周开始澳元兑美元的周线CCI指标已跌至负方水平，反映汇价已不宜看好，相信稍后进一步跌破200天线支持的可能性极高。(B09)