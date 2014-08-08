港报社评：中央防颜色革命登港--星岛日报8月8日

在普选特首政制争议主要各方南辕北辙，纷纷诉诸街头政治力量之际，中央驻港代表、中联办主任张晓明明言，选举机制需要设防以保国家安全，指出＂无限＂自治会为香港带来混乱，当中引述已故国家领导人邓小平的说话，重申防范香港会变成反对大陆基地，尤其可圈可点。

80年代末期，美国和西欧支持东欧内部的抗争运动，成功瓦解了苏联东欧的共产政权，中共已经引以为监。这种兵不血刃的手法，再加上资讯科技革命带来的传讯便利，复制及演变成各地的＂颜色革命＂，在欧亚非推翻一些对西方不友善的政权。

今天美国转以中国为头号竞争对手，出现围堵中国的战略思维和部署。香港因为本身的历史因素，向来是中西方的角力场，中央严防英国交回来的香港，会成为冲击社会主义体制的＂反共基地＂，因此要确保民选出来的特首，不会带领香港和内地对着干。

因此，现时香港尤其需要在《基本法》框架下，与中央商讨特首产生办法的中间力量，扭转各走极端的方向。继各式各样中间派方案出炉后，昨日更有广纳建制派、民主派和中间派的人士联署，批评各持己见令社会两极化，陷香港于乱局，呼吁社会寻求共识以实现特首普选。

联署人士在不同界别和政治光谱位置都甚有分量，现时社会需要有更多这类人士站出来，促进互信，凝聚力量去推动一个能够令中央放心，又能够得到港人广泛接受的政改方案。(A06)