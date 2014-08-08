中国债市动态：内外消息叠出暂未改现券整体稳势，IRS有所下行

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透上海8月8日 - 尽管中国发布超预期的贸易顺差，以及伊拉克地缘政治局势更加紧张等消息，中国银行间市场现券周五整体走势依旧平稳，收益率变化有限；利率互换市场方面，回购利率低位下探，以及与海外联动性更强的特点，五年期引领走低。
交易员指出，抢眼的出口数据，暂时未对市场产生明显影响。下周将有更多经济和金融数据将公布，首次公开发行(IPO)对资金面的影响也有待观察，目前现券市场上仍以观望居多。
华中一券商交易员称，早盘一系列境内和海外消息发布后，“IRS继续降，现券平稳。”
中国海关周五公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%。路透调查预估中值分别为增长7.5%和增长3%。7月贸易顺差473亿美元，创历史新高，路透预估为顺差270亿美元。
北京一银行交易员补充说，与稳定的现券相比，IRS变化略明显。除七天回购价格低位下行外，与海外市场的联动也是原因之一。“5y下了5bp吧，1y下得不多。irs比债券看境外情绪多一些。”
东京债市美国10年期公债收益率(殖利率)触及14个月低位，因消息称美国总统奥巴马已批准在伊拉克空袭，地缘政治局势更加紧张，引发避险需求。
至于下周的走势，北京另一银行交易员则认为，对利率债而言，在大趋势未明朗前，观望仍是重要策略；而具有特质化差异的信用债，倒可以挑选后适当介入。
剩余期限约6.44年的国开行固息债140203券最新成交 在5.0850%，上日尾盘为5.09%。
中金所五年期国债期货中，目前成交最多的合约TF1409 早盘收报93.004元人民币，较上日结算价下跌0.042元，或0.05%。
奥巴马在与国家安全团队举行会议后称，他批准在伊斯兰国武装向库尔德首府阿尔贝拉推进的情况下，有限度地使用美国空军兵力保护美国相关人员。这是奥巴马对当前伊拉克危机做出的意义最重大的一次回应。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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