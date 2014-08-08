中国债市动态：内外消息叠出暂未改现券整体稳势，IRS有所下行

路透上海8月8日 - 尽管中国发布超预期的贸易顺差，以及伊拉克地缘政治局势更加紧张等消息，中国银行间市场现券周五整体走势依旧平稳，收益率变化有限；利率互换市场方面，回购利率低位下探，以及与海外联动性更强的特点，五年期引领走低。

交易员指出，抢眼的出口数据，暂时未对市场产生明显影响。下周将有更多经济和金融数据将公布，首次公开发行(IPO)对资金面的影响也有待观察，目前现券市场上仍以观望居多。

华中一券商交易员称，早盘一系列境内和海外消息发布后，“IRS继续降，现券平稳。”

中国海关周五公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%。路透调查预估中值分别为增长7.5%和增长3%。7月贸易顺差473亿美元，创历史新高，路透预估为顺差270亿美元。

北京一银行交易员补充说，与稳定的现券相比，IRS变化略明显。除七天回购价格低位下行外，与海外市场的联动也是原因之一。“5y下了5bp吧，1y下得不多。irs比债券看境外情绪多一些。”

东京债市美国10年期公债收益率(殖利率)触及14个月低位，因消息称美国总统奥巴马已批准在伊拉克空袭，地缘政治局势更加紧张，引发避险需求。

至于下周的走势，北京另一银行交易员则认为，对利率债而言，在大趋势未明朗前，观望仍是重要策略；而具有特质化差异的信用债，倒可以挑选后适当介入。

剩余期限约6.44年的国开行固息债140203券最新成交 在5.0850%，上日尾盘为5.09%。

中金所五年期国债期货中，目前成交最多的合约TF1409 早盘收报93.004元人民币，较上日结算价下跌0.042元，或0.05%。