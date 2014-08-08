港报社评：放下两极化对抗，走出政改死胡同--信报8月8日

关于2017年香港行政长官产生办法的政制改革，昨日发生三件事。这三件事互相结合起来一并解读，不难令人产生一个最务实的结论：谈判是解决香港政改困局和以免出现乱局的唯一出路，谈判以外的种种动作，不管是和平还是不和平，都只会通向碰壁破局的死胡同。

第一件事是中联办主任张晓明在国庆筹委会成立大会上发言，提及对近期政改问题的忧虑，形容有一种山雨欲来的感觉。

第二件事，一批跨越建制派和民主派的政界人士以及学者，担心政改讨论各不相让令香港社会两极化，联署发表声明，呼吁各方共同营造平心静气的社会气氛，在今后关键的数个月探索可行的普选方案。

这第三件事，由民主党前议员李华明和中原地产创办人施永青等15人组成的香港政改民意关注组，发表新一轮民意调查，55%受访者支持＂袋住先＂（即是就算不满意政改方案的提名程序，也认同应先实行一人一票选特首），与5月调查时的54%相若，至于不赞成＂袋住先＂的也跟上次差不多，大约35%。

政改谘询至今，最让有识之士痛心的是，两极化的阵营各自不顾现实地开天索价，从未认真地讨论具体的方案建议。现在中央透过张晓明再次宣示立场，加上民意所归，大家是时候放下对抗心态，坐下来谈判，聚焦于扩大提委会组成的代表性，以及提升提名程序的民主化，通过协商缩窄分歧，积极寻求方法走出政改死胡同，使一人真的可以有一票选举特首。(A02)