港报社评：拗占中徒耗光阴，重觅政改共识人--经济日报8月8日

全国人大常委会将在月底开会，就香港政改发表具法律约束力的意见。若港人意见续南辕北辙，拿不出有较广泛共识的方案向中央争取，中央或只按其思量，定下严格框架，那占中与反占中对撼的风险，在未来几周恐急飈。 普遍港人实不愿走向此悲剧结局，昨有调查指67%市民支持谈判，认为抗争先行的不足20%。要营造有利谈判的气氛，建制与泛民的温和派要更积极表态，将政改讨论拉返正轨。温和泛民应理解占中难觅出路，而公民提名无论在政治与法律上皆难过关，但仍可提出多种增强特首普选民主成分的建议，如提升提名委员会的民意代表性、提名程序的民意认受性，为港人争取合情合法的特首选举制度。 政改僵局令港人心焦，惟此亦推动更多政党的温和人士近日愿站出来，谋求化解政治僵局对立。只有各方拨开占中、反占中迷雾，尤其更多温和派就政改作理性讨论，才有望为政改争议，以至一国两制成功落实打开出路。(A11)