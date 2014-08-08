港报社评：拗占中徒耗光阴，重觅政改共识人--经济日报8月8日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
香港多名建制与泛民温和派人士昨联署，吁重新凝聚社会共识实现普选。泛民与建制续执迷于占中与反占中，徒令社会失焦，故温和派应更积极发声、提具体意见，将政改讨论拉回正轨。 占中无疑已是＂为占而占＂。占中运动原意是先透过讨论，谋求社会对政改共识，向中央争取，不得已最终才占中抗争。惟激进派＂占领＂占中后，只图尽快占中和中央硬撼，将港人绑上战车。
全国人大常委会将在月底开会，就香港政改发表具法律约束力的意见。若港人意见续南辕北辙，拿不出有较广泛共识的方案向中央争取，中央或只按其思量，定下严格框架，那占中与反占中对撼的风险，在未来几周恐急飈。 普遍港人实不愿走向此悲剧结局，昨有调查指67%市民支持谈判，认为抗争先行的不足20%。要营造有利谈判的气氛，建制与泛民的温和派要更积极表态，将政改讨论拉返正轨。温和泛民应理解占中难觅出路，而公民提名无论在政治与法律上皆难过关，但仍可提出多种增强特首普选民主成分的建议，如提升提名委员会的民意代表性、提名程序的民意认受性，为港人争取合情合法的特首选举制度。 政改僵局令港人心焦，惟此亦推动更多政党的温和人士近日愿站出来，谋求化解政治僵局对立。只有各方拨开占中、反占中迷雾，尤其更多温和派就政改作理性讨论，才有望为政改争议，以至一国两制成功落实打开出路。(A11)
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路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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