芝加哥期市：小麦价格下跌，但料创五个月来最大单周涨幅

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
市场担心俄罗斯与乌克兰之间的冲击会影响黑海地区的出口，这让小麦期货获得支撑。
布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四称，过去七天阿根廷潘帕斯作物带小到中度降雨放缓了小麦播种进程，预计播种面积中已有94.2%完成种植。
美国农业部周四表示，最近一周新作玉米出口销售为758,700吨，低于行业预估的80-100万吨。
-----------------------------------0049GMT---------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 560.25 -1.25 -0.22% -1.36% 547.29 64
CBOT玉米 369.75 -1.50 -0.40% -1.20% 385.93 39
CBOT大豆 1076.25 -1.75 -0.16% -0.35% 1098.43 63
CBOT稻米 $12.84 $0.00 +0.00% +0.31% $13.33 35
美国原油 $97.43 $0.09 +0.09% +0.53% $101.63 24
汇率
欧元/美元 $1.335 -$0.001 -0.06% -0.20%
美元/澳元 0.926 -0.001 -0.11% -0.99%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/石冠兰 审校 李婷仪/张若琪)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选