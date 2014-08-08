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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 09:30 BJT

芝加哥期市：小麦价格下跌，但料创五个月来最大单周涨幅

市场担心俄罗斯与乌克兰之间的冲击会影响黑海地区的出口，这让小麦期货获得支撑。

布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四称，过去七天阿根廷潘帕斯作物带小到中度降雨放缓了小麦播种进程，预计播种面积中已有94.2%完成种植。

美国农业部周四表示，最近一周新作玉米出口销售为758,700吨，低于行业预估的80-100万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 560.25 -1.25 -0.22% -1.36% 547.29 64

CBOT玉米 369.75 -1.50 -0.40% -1.20% 385.93 39

CBOT大豆 1076.25 -1.75 -0.16% -0.35% 1098.43 63

CBOT稻米 $12.84 $0.00 +0.00% +0.31% $13.33 35

美国原油 $97.43 $0.09 +0.09% +0.53% $101.63 24

汇率

欧元/美元 $1.335 -$0.001 -0.06% -0.20%

美元/澳元 0.926 -0.001 -0.11% -0.99%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/石冠兰 审校 李婷仪/张若琪)
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