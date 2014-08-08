中国稀土：中方对世贸组织关于中国稀土、钨等产品出口管理措施的裁决感到遗憾

路透北京8月8日 - 中国商务部条法司负责人发表谈话称，中方对美、欧、日诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案中，中方出口关税、出口配额措施不符合有关世贸规则和中方加入世贸组织承诺的裁决感到遗憾。

商务部网站周四晚刊登新闻稿称，上述案件中上诉机构未支持美方的上诉请求，在世贸规则部分条款的法律解释上支持了中方的上诉请求，中方对此表示欢迎。

该负责人指出，中国政府近年来出于环保需要不断加强管理，世贸组织应并允许成员采取必要手段实现资源保护目标。中方将认真评估世贸组织裁决，以符合世贸组织规则的方式加强对资源类产品的管理。

该负责人并表示，世贸组织上诉机构报告与专家组报告将在世贸组织争端解决机构通过后，成为生效裁决。中方将根据世贸组织争端解决程序规则妥善做好本案后续工作。

日内瓦时间8月7日，世界贸易组织公布了美国、欧盟、日本诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案上诉机构报告。

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