港报社评：楼价创新高，风险勿低估--文汇报8月8日

香港差饷物业估价署昨日公布，6月份最新楼价指数升至249.8点的历史新高。香港楼价近期持续飙升，中小型单位升幅更为凌厉，根本原因还是供应不足所致。目前楼价高企的程度已经很不健康，与市民收入严重脱节。当前楼市表面风光，而背后潜藏的风险越来越大。美国改变息口政策，香港新增住宅供应上升，楼价只升不跌的现象将消失，甚至会急速下滑。此时楼价看似易升难跌，其实正是市民需要冷静以对、提高风险意识之时。

此次楼价上升的特点是全面皆升，当中以700多尺至1,000尺的中型单位楼价升幅最显着，430尺以下的上车盘楼价升幅亦可观，港岛区细单位尺价升至11,753元，同比上升2.5%，反映中小型单位是带领楼市上升的＂火车头＂。尽管近期香港中小型单位价楼屡创新高，然而有业内人士已经提醒，当前楼市只是表面风光，二手楼市场交投不断萎缩，近期香港十大私人屋苑成交少于十宗，可以冷清来形容，反映用家追价意慾不大，显示楼市呈现＂乾升＂格局，意味目前升势是虚火。有投资银行亦指出，现时香港楼价与家庭收入的比例已高于1997年。目前香港700尺的居屋普遍过500万港元，市区的上车盘动辄达到400万港元，楼价继续攀升，市民供款与承受风险能力根本支撑不住，高楼价难以持续。

楼市越升，风险越大。香港特区政府近年锐意增加土地供应，纾缓市场对中小型单位的殷切需求，早前香港运输及房屋局公布，未来3至4年的一手私人住宅供应量，升至7.3万伙的历史新高，香港特区政府最快在今年底推售首批新居屋，上车盘供应可望陆续增加。再者，美联储已启动退市机制，一旦加息潮重临，香港按揭利率势跟升，令楼市添压，中小型单位更首当其冲。楼市风险正在升温，市民入市要衡量风险、量力而为，不要过分乐观，须防市况逆转。(A03)