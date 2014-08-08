港报社评：政改若因摆姿态拉倒，许多人不会甘心--明报8月8日

香港39名社会各界人士发表联署声明，恳请各方平心静气讨论特首普选方案，这诉求反映了沉默大多数的意愿；特首普选，关乎香港治乱兴衰，若此事因为极端势力把持，未经过理性讨论就告吹，对700万香港人绝不公平。各方有责任凝聚最大共识，争取在2017年落实特首普选。

香港政改民意关注组发表第二次调查报告，显示接受访问的1,017名受访者，两极化持续深化，整体赞成＂袋住先＂维持约55%，但是泛民支持者宁愿原地踏步大增11个百分点至47%，非泛民及建制派的中间人士，支持＂袋住先＂也上升了11个百分点至61%。不过，调查发现67％受访者赞成透过谈判争取合理的特首普选方案，反映市民渴望商讨政改的诉求。

近年政府施政举步维艰，香港经济发展停滞不前，若政改失败，政制原地踏步，而朝野持续对抗，政府的管治将倍加艰难，内耗空转不绝，香港整体将下滑沉沦。

对于坚持公民提名的泛民中人，期望他们思考：公民提名只是达至特首普选＂无不合理限制、有真正选择＂的方案之一，若有其他安排可以达至同样结果，则是否公民提名就并不重要。放下公民提名，视乎中央和特区政府拿出什么方案，然后集中精力讨论争取，若仍然无所得，则即使坚持公民提名，也同样无所获；不过，个中有不同之处，是政改经过实质讨论之后拉倒，起码对渴求真普选的市民，有所交代，否则，许多人对普选之＂死＂，会难以释怀。(A02)