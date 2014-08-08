《香港报摘》--其他报纸重要消息8月8日

*明报

--由长实 、长建 及电能 各占三分之一合组财团，斥22亿美元 (折合约171.6亿港元) 收购澳洲天然气分销商Envestra一事尘埃落定。曾参与竞争的Envestra股东APA集团昨日宣布，定将所持有Envestra的约33%股权悉数出售予长建财团，即长建财团将向Envestra提出全面收购。

--联通 过去受惠销售iPhone，令流动通讯业务上客量力追龙头中移动 ，惟智能手机市场百花齐放后，联通对iPhone的重视程度亦略减。董事长常小兵昨日在业绩会上称，4G时代来临后，手机选择较3G时代多，故今年iPhone 6推出后，亦不会大力补贴推广。

*星岛日报

--内地运动服饰生产商浩沙 昨日公布截至6月底止中期业绩，期内纯利按年升28.2%，至1.99亿人民币，派中期息每股0.053元人民币，股息按年升10.4%。由于去年推出的中低端品牌「水立方」销售比重提升，拖累整体毛利率下跌5.3个百分点，至54.2%。首席财务官黎浩文表示，整体毛利率或会继续受压。

*苹果日报

--近期本港卖地气氛欠理想，但本月有不少具大型规模的地皮截标，荃湾杨屋道及马鞍山恒光街限量地今日截标，当中以杨屋道地皮较为瞩目。有测量师估计，地皮价值可达61亿港元，平均每方尺楼面地价约为5,700港元。

*东方日报

--新秀丽 在六月期间宣布收购Gregory Mountain Products资产，Gregory为美国的高端专业背包、登山及越野跑步产品及配件的领先供应商。昨日新秀丽股价逆市做好，以24.45港元收市，升2.3%。

*文汇报

--苏宁云商 在二季度整体销售收入环比增长23.71%，线上销售收入环比增加50.97%，重回增长轨道。苏宁云商董事长张近东近日亦向全体员工发出总动员令，宣布启动从8月至11月初的「百日会战」，打响苏宁互联网转型攻坚战，包括在微信上发放18亿元人民币周年庆红包。

*大公报

--朗廷酒店 公布中期业绩，可供分派收入大升近6倍至2.726亿港元，录得总租金收入3.68亿港元，可出租客房收入增长平均5.9%。

--联通 公布，虽然网间结算成本及手机补贴减少，但受“营改增”新税制影响，联通上半年净利润仅66.89亿元人民币，按年增长25.8%，为市场预期下限。管理层透露，透过组建铁塔公司为创新业务领域埋下伏笔，又指将于明年会有具体计划。（完）