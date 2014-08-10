主要国家经济指标预测--8月11日****

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月11日(一) 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 41.1 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 +0.3% -0.6% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 19.3 19.82 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 7月 +0.55% -0.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 7月 +0.4% +0.2% (较上年同期) +4.4% +4.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月8日(五) 0130 澳洲房屋融资 6月 +0.2% +0.5% 投资性房屋融资 -0.3% -- 0500 日本服务业景气判断指数 7月 51.3 -- 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 7月 2.9% -- (经季节调整) 3.2% 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较上月) 6月 +0.9% +0.5% 进口(较上月) +4.5% +1.7% 贸易收支(亿欧元) 顺差162 顺差175 0645 法国预算收支(亿欧元) 6月 赤字594 -- 0645 法国工业生产(较前月) 6月 +1.3% +1.0% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 6月 逆差38.41 逆差36 全球贸易收支(亿英镑) 逆差94.13 逆差88 -- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 6月 +1.8% -- 1230 加拿大就业变动(万人) 7月 增加0.02 增加2.0 失业率 7.0% 7.1% 就业参与率 65.9% 66.10% 1230 美国非农生产率 第二季初值 +2.5% +1.5% 美国单位劳工成本 +0.6% +1.4% 1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 6月 +0.3% +0.6% 趸售销售(较前月) +0.2% +0.5% 8月10日(日) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 持平 -- (较上年同期) +5.1% -- (完)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
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路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。