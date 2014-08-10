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亚洲 | 2014年 8月 11日 星期一 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--8月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      预估值      前值    
     
    8月11日(一)
    0500  日本消费者信心指数                              7月           --        41.1
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                        6月         +0.3%      -0.6%
    1215  加拿大房屋开工年率(万户)                        7月          19.3      19.82
    2301  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)         7月        +0.55%      -0.8%
    2350  日本企业物价指数(较前月)                        7月         +0.4%      +0.2%
                         (较上年同期)                                 +4.4%      +4.6%
       
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段         现值      预估值
    
    8月8日(五)
    0130  澳洲房屋融资                                    6月        +0.2%        +0.5%
              投资性房屋融资                                         -0.3%          --
    0500  日本服务业景气判断指数                          7月         51.3          --
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                        7月         2.9%          --
                     (经季节调整)                                     3.2%         3.2%
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　　　6月　　    +0.9%        +0.5%    
    　　　　　          进口(较上月)                                 +4.5%        +1.7%
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                     顺差162      顺差175
    0645  法国预算收支(亿欧元)                            6月      赤字594          --
    0645  法国工业生产(较前月)                            6月        +1.3%        +1.0%
    0830  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　　　　　6月　  逆差38.41       逆差36
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                               逆差94.13       逆差88
     --   美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数               6月        +1.8%          --
    1230  加拿大就业变动(万人)                            7月     增加0.02      增加2.0 
                失业率                                                7.0%         7.1%
                就业参与率                                           65.9%       66.10%
    1230  美国非农生产率                               第二季初值    +2.5%        +1.5% 
          美国单位劳工成本                                           +0.6%        +1.4% 
    1400  美国批发(趸售)库存(较前月)                      6月        +0.3%        +0.6% 
              趸售销售(较前月)                                       +0.2%        +0.5% 
    
    8月10日(日)
    2245  新西兰电子卡零售销售(较前月)                    7月         持平          --
                          (较上年同期)                               +5.1%          -- (完)
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