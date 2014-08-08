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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 09:34 BJT

****《港报快速浏览》--8月8日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要----------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                      
 《香港报摘》--经济日报                                                  
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                          
 
 ----------------------------------社评------------------------------------
 港报社评：中央防颜色革命登港--星岛日报                                  
 港报社评：放下两极化对抗，走出政改死胡同--信报                          
 港报社评：拗占中徒耗光阴，重觅政改共识人--经济日报                      
 港报社评：楼价创新高，风险勿低估--文汇报                                
 港报社评：政改若因摆姿态拉倒，许多人不会甘心--明报                      
 
 ---------------------------------财经评论----------------------------------
 港报财经评论：港股通之下，中型股吃香--经济日报                          
 港报财经评论：ETF看资金流，退出欧美转投神州--信报                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                  
 台湾报摘                                                                  
    
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