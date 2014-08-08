中国新债：国开行下周二将发行至多200亿元四期固息债，期限三至10年

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债依次为第20、19、21和15期债的增发品种；其中，三年和七年期分别为第20期和21期债的首次增发，票面利率分别为4.69%和5.10%，五年为19期债 的第三次增发，10年为15期 的第六次增发，票面利率依次为4.92%、4.90%。