中国新债：国开行下周二将发行至多200亿元四期固息债，期限三至10年

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透上海8月8日 - 中国国家开发银行 最新公告称，将于下周二(12日)招标发行四期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限包括三、五、七和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债依次为第20、19、21和15期债的增发品种；其中，三年和七年期分别为第20期和21期债的首次增发，票面利率分别为4.69%和5.10%，五年为19期债 的第三次增发，10年为15期 的第六次增发，票面利率依次为4.92%、4.90%。
具体发行条款如下：
第20、19、21和15期债增发
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发行上限 3/7年：50亿元；5年60亿：10年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：8月12日上午9:30-10:30
7/10年：8月12日上午9:30-11:10
招标方式 均采用单一价格(荷兰式)
缴款日 8月14日
起息日 3/7年：8月7日
5年：7月24日
10年：6月12日
分销期 8月13日-8月14日
上市日 8月20日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
参看详情，可点选 here (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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