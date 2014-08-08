韩国已公布经济指标--2014/8/8

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
经济指标 时 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 间 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.6% p +0.9% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +1.6% +1.7% -- -- 工业生产(m/m) 6月 +2.9% @-p -2.8% @-r -- -- 失业率 6月 3.6% @ 3.7% @ 8月12日 -- 贸易收支(亿美元) 7月 顺差25.2 p 顺差55 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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