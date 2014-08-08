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市场报道 | 2014年 8月 8日 星期五 10:20 BJT

《独家新闻》自由港考虑出售加州石油资产，交易规模或达50亿美元

路透纽约8月7日 - 知情人士称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 已就出售位于加州的陆上油井接洽潜在买家，交易规模可能高达50亿美元。

自由港为了降低负债，一直积极寻求出售资产。该公司负债规模逾200亿美元。

消息人士表示，自由港还处于接洽潜在买家的初步阶段，可能买主包括其他油企和私募股权投资公司。由于事情尚未公开，消息人士都要求不具名。

自由港一名公司代表拒绝置评。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)
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