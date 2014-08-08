《独家新闻》自由港考虑出售加州石油资产，交易规模或达50亿美元

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透纽约8月7日 - 知情人士称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 已就出售位于加州的陆上油井接洽潜在买家，交易规模可能高达50亿美元。
自由港为了降低负债，一直积极寻求出售资产。该公司负债规模逾200亿美元。
消息人士表示，自由港还处于接洽潜在买家的初步阶段，可能买主包括其他油企和私募股权投资公司。由于事情尚未公开，消息人士都要求不具名。
自由港一名公司代表拒绝置评。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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