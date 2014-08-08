台湾汇市：台币实质交易因外资汇出及韩元弱而贬破30，近期料呈缓贬走势

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透台北8月8日 - 台币兑美元 周五盘初明显走弱，交易区间明显走贬破30大关。汇银人士指出主要是累于台股 走弱、外资明显汇出以及韩元的疲势。
他们表示，外资的美元买盘较多，但是出口商的卖压也不算少，台币在较大的美元买盘压力下偏向弱势。此外，韩元 早盘也走弱至1,040.4/1,040.7，上日收在1,036.75。
〞韩元弱，台股弱，外资都在买(美元)，〞一位小型商银交易员表示。
另外一位大型商银人士则称，为响应高雄气爆事件的捐款活动，今日元太外汇经纪公司捐出一日所得公益捐，预料今日元太经纪公司交易有望较活络。
上述汇银人士认为，本波外资现金股利汇出仍在持续，将先视本波外资美元买盘何时止住而定。由于出口商的美元卖压也在，估计台币也不致于大幅走贬。
继本周逾千亿台币以上的现金股利发放之后，下周大型股中则有矽品 及南亚 合计至少逾200亿台币以上的现金股利发放。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由折价转为溢价至0.015/0.030。一个月远汇报价 暂报在30.052/30.060左右，上日纽约盘收在30.035。
同时间，台股加权指数 跌0.87%报9,052.30。台湾南部工业大城--高雄发生死伤严重的气爆事件之后，经济部长张家祝于上日请辞，但行政院予以慰留。
今日早盘台币主要交易区间明显贬破30，区间在30.010-30.024，上交易日全日主要区间在29.996-30.004。
欧洲央行欧洲央行周四维持利率不变，这并不意外。但德拉吉称乌克兰危机威胁欧元区经济复苏并削弱欧元。 台湾汇银人士称，欧元处于守势，对台币影响暂微。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.000-30.050
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