台湾汇市：台币实质交易因外资汇出及韩元弱而贬破30，近期料呈缓贬走势

路透台北8月8日 - 台币兑美元 周五盘初明显走弱，交易区间明显走贬破30大关。汇银人士指出主要是累于台股 走弱、外资明显汇出以及韩元的疲势。

他们表示，外资的美元买盘较多，但是出口商的卖压也不算少，台币在较大的美元买盘压力下偏向弱势。此外，韩元 早盘也走弱至1,040.4/1,040.7，上日收在1,036.75。

〞韩元弱，台股弱，外资都在买(美元)，〞一位小型商银交易员表示。

另外一位大型商银人士则称，为响应高雄气爆事件的捐款活动，今日元太外汇经纪公司捐出一日所得公益捐，预料今日元太经纪公司交易有望较活络。

上述汇银人士认为，本波外资现金股利汇出仍在持续，将先视本波外资美元买盘何时止住而定。由于出口商的美元卖压也在，估计台币也不致于大幅走贬。

继本周逾千亿台币以上的现金股利发放之后，下周大型股中则有矽品 及南亚 合计至少逾200亿台币以上的现金股利发放。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由折价转为溢价至0.015/0.030。一个月远汇报价 暂报在30.052/30.060左右，上日纽约盘收在30.035。

同时间，台股加权指数 跌0.87%报9,052.30。台湾南部工业大城--高雄发生死伤严重的气爆事件之后，经济部长张家祝于上日请辞，但行政院予以慰留。

今日早盘台币主要交易区间明显贬破30，区间在30.010-30.024，上交易日全日主要区间在29.996-30.004。

欧洲央行欧洲央行周四维持利率不变，这并不意外。但德拉吉称乌克兰危机威胁欧元区经济复苏并削弱欧元。 台湾汇银人士称，欧元处于守势，对台币影响暂微。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.000-30.050

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