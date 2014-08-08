全球矿业：巴西淡水河谷计划五年内将出口中国的铁矿石量加倍

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透里约热内卢8月7日 - 巴西矿商淡水河谷(Vale SA) 的有色金属负责人Jose Carlos Martins周四告诉记者，计划五年内将出口中国的铁矿石数量加倍。
淡水河谷是全球最大的铁矿石生产商和出口商。
Martins并表示，公司计划在五年内将铁矿石年出口量提升到4亿吨左右，较2013年出口的逾2.7亿吨，增加近50%。
Martins说，淡水河谷正考虑采购或租用新船来运载对中国新增出口的铁矿石。(完) (编译 张若琪；审校 王兴亚)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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