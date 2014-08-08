台湾债市：五年券殖利率早盘跌破季线，因美债走多与台股下跌

路透台北8月8日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五早盘下跌，季线关卡应声跌破。交易员认为，主要反映美债殖利率下滑，以及台股疲弱等利多，避险需求浓厚。

他们指出，亚洲交易时段的美国10年公债 殖利率跌破2.40%重要关卡，显示市场对乌克兰等地缘政治的风险意识高涨。早盘见不少银行与证券买盘进驻，多头气氛趋浓。

交易员认为，103/10殖利率跌破位在1.137%季线支撑后，下一道关卡是1.11%附近的年线、1.1079%的半年线。

〞美债、台股都有利债市，利多一波接一波。〞一位票券商交易员说。

另一证券商交易员则称，103/10殖利率跌破1.15%后，多头信心恢复，不过9月底还是要留意央行理监事会议的变数，预料台债殖利率将缓步下滑，大跌不易。

当地时间10:19，台湾加权指数 下跌1.05%，暂报9,035.53点。

美国公债价格周四上涨，指标10年期公债收益率降至5月来最低，因消息称乌克兰战机被击落，令本已担心俄罗斯禁止进口西方食品的投资人更加不安。美国10年期公债升13/32，收益率报2.427%，为5月29日来最低，周二该收益率还在2.50%之上。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.12-1.15%

本地时间10:21时最新报价：

• 103/10期殖利率跌3.41基点报1.1270%。

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